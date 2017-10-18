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Глава РФПЛ считает, что "Спартак" еще не вернулся к чемпионскому состоянию

Спорт
18 октября, 0:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, октября. /ТАСС

Сергей Прядкин отметил прогресс красно-белых после матча Лиги чемпионов с "Севильей"

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МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. "Спартак", несмотря на разгром испанской "Севильи", еще не полностью вернулся к своему чемпионскому образцу. Такое мнение в беседе с журналистами высказал президент Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин.

Во вторник "Спартак" победил "Севилью" в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов со счетом 5:1.

"Я очень и очень рад, очень приятное впечатление от игры "Спартака", виден настрой команды. Но при счете 1:1 у испанцев было три-четыре момента, после которых они могли выйти вперед. Доволен, что ребята проявили характер, забили голы, что "Спартак" ответственно подошел к этой игре и достойно победил", - сказал Прядкин.

"Наверное, команда потихоньку приходит к стабильности, но пока не могу сказать, что она возвращается к тому чемпионскому состоянию. Впереди предстоит очень сложная борьба, в которую "Спартак" уже начал активно включаться", - добавил он.

"Спартак" после 13 туров чемпионата России занимает пятое место в турнирной таблице с 20 очками.

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