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Джикия: футболисты "Спартака" подарили праздник болельщикам, победив "Севилью"

Спорт
18 октября, 1:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, октября. /ТАСС

Защитник красно-белых поздравил с этим успехом всех поклонников московского клуба

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Георгий Джикия

Георгий Джикия

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Футболисты московского "Спартака" устроили праздник для своих болельщиков, одержав победу в матче Лиги чемпионов над испанской "Севильей". Об этом журналистам заявил защитник "Спартака" Георгий Джикия.

"Спартак" обыграл "Севилью" со счетом 5:1 в домашнем матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

"Получили положительные эмоции, всех поздравляю с победой, мы подарили сегодня праздник всем болельщикам "Спартака". Бывает в футболе, что игра быстро переворачивается, так и произошло сегодня - в нашу пользу", - сказал Джикия.

Первое место в группе Е занимает английский "Ливерпуль", в параллельном матче со счетом 7:0 разгромивший словенский "Марибор". "Спартак" имеет столько же очков, но из-за худшей разницы забитых и пропущенных мячей идет на второй строчке. "Севилья" идет на третьей позиции (4 очка), "Марибор" (1) находится на четвертом месте.

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