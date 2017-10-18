Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.10:
$ 57.34
€ 67.46
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мяч с матча против "Севильи" будет помещен в музей ФК "Спартак"

Спорт
18 октября, 0:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, октября. /ТАСС

Владелец клуба Леонид Федун заявил, что это самая большая победа в Лиге чемпионов в истории красно-белых

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Мяч с матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов по футболу между "Спартаком" и испанской "Севильей" будет помещен в музей московского клуба. Об этом журналистам рассказал владелец "Спартака" Леонид Федун.

Во вторник "Спартак" победил "Севилью" со счетом 5:1. Встреча состоялась в Москве на стадионе "Открытие-Арена".

"Мы сыграли прекрасно, это величайшая победа по счету, да еще над таким серьезным соперником, она войдет в историю. Я думаю, этот мяч [с матча] будет в нашем музее", - сказал Федун.

По словам владельца "Спартака", чтобы не волноваться во время матча он выпил успокоительное. "Эмоций нет, потому что выпил успокоительное, сейчас спокоен. Мы знаем историю, это была самая большая победа "Спартака" [в основном раунде Лиги чемпионов] над очень достойным соперником, который трижды выигрывал Лигу Европы. Ни один человек, включая меня, не ожидал такой победы, и никто не может сказать, что она не на классе", - сказал Федун.

"Великолепно сыграл вратарь [Александр Селихов], подтвердили свой класс все футболисты, которые боролись до конца. Были удачные замены, мы желаем здоровья [Александру] Самедову. Селихов нашел уверенность, он абсолютно спокоен в игре - он как удав, к которому прилипают все мячи", - отметил владелец "Спартака".

Ответный матч между "Севильей" и "Спартаком" пройдет в Испании 1 ноября. Первое место в группе Е занимает английский "Ливерпуль", в параллельном матче со счетом 7:0 разгромивший словенский "Марибор". "Спартак" имеет столько же очков, но из-за худшей разницы забитых и пропущенных мячей идет на второй строчке. "Севилья" с четырьмя очками расположилась на третьей позиции, а "Марибор" находится на четвертом месте (1 очко).

Смотрите также

"Спартак" разгромил "Севилью" в матче футбольной Лиги чемпионов

Россия благодаря победе "Спартака" оторвалась от Португалии в рейтинге УЕФА

Победа над "Севильей" принесла "Спартаку" €1,5 млн от УЕФА

Глава РФПЛ считает, что "Спартак" еще не вернулся к чемпионскому состоянию

 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Тренер: "Севилье" нужно извлечь уроки из ошибок в матче со "Спартаком"
2
Минобороны испытало новую ракету для комплекса "Искандер"
3
Итогами акции протеста в Киеве стали стычки с полицией и установка палаток перед Радой
4
Биография Дмитрия Пескова
5
"Спартак" разгромил "Севилью" в матче футбольной Лиги чемпионов
6
CNN: в Вашингтоне утверждают, что предприниматель из РФ пытался повлиять на выборы в США
7
Митингующие установили более 60 палаток возле парламента в Киеве
Темы дня
Новости партнеров
Реклама