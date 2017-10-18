Дворкович: никто не ожидал крупной победы "Спартака" над "Севильей" в Лиге чемпионов

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МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович считает, что результат, с которым завершился матч группового этапа Лиги чемпионов между "Спартаком" и испанской "Севильей", было невозможно предсказать. Об этом он рассказал журналистам после встречи.
Красно-белые одержали первую победу в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, обыграв дома "Севилью" со счетом 5:1. Четыре мяча "Спартак" забил во втором тайме.
"Верил, что "Спартак" может победить, но такой счет абсолютно непредсказуем. Главное, что каждый играл до конца, выкладывался полностью, все бежали, не теряли голову, - сказал Дворкович. - Конечно, два спасения - Комбарова "на ленточке" и Селихова в "девятке" ворот - перевернули психологию и матч, после чего все поверили, что можно выиграть".
"Никто не ожидал такого счета, давно не испытывал таких эмоций: полный стадион, Лига чемпионов, "Спартак" выигрывает у одного из ведущих испанских клубов. Хорошо, что вернулись после травм Глушаков и Промес, но жалко, что Самедов травмировался, потому что снова придется перестраивать игру. Но надеюсь, что команда после такой победы сплотится еще сильнее", - добавил вице-премьер.
В следующем матче турнира "Спартак" сыграет с "Севильей" на выезде 1 ноября.