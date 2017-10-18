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"Тампа" уступила "Нью-Джерси" в матче НХЛ, Кучеров забросил шайбу в седьмой игре подряд

Спорт
18 октября, 5:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, октября. /ТАСС

Клуб "Тампа-Бэй" проиграл в серии буллитов со счетом 4:5

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Никита Кучеров

Никита Кучеров

© AP Photo/Eric Risberg

ТАСС, 18 октября. Клуб "Тампа-Бэй" в серии буллитов проиграл "Нью-Джерси" со счетом 4:5 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский нападающий "Тампы" Никита Кучеров отличился заброшенной шайбой в седьмой игре сезона подряд.

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В составе "Тампы" голы забили Владислав Наместников (8-я минута), Ондржей Палат (13), Кучеров (35) и Стивен Стэмкос (38). У "Нью-Джерси" шайбы забросили Дрю Стаффорд (3, 55), Кайл Палмьери (37) и Брайан Гиббонс (20). Победный буллит на счету Палмьери. Кучеров, который набрал в матче 2 очка (1 гол + 1 передача) был признан второй звездой встречи, лучшим игроком стал Стаффорд, третьей звездой признали Стэмкоса.

Кучеров сыграл в матче 21 минуту 15 секунд, успев нанести три броска, забросить шайбу, отдать голевую передачу и заработать четыре штрафные минуты. Всего на счету 24-летнего Кучерова теперь 12 очков (8 шайб + 4 передачи) в семи встречах, кроме того, его голы трижды в сезоне приносили победы команде.

Другой российский форвард "Тампы" Владислав Наместников отметился заброшенной шайбой и тремя бросками за 18 минут на площадке. Защитник "Тампы" Михаил Сергачев отдал две результативные передачи, сыграв в матче 13 минут 40 секунд.

Восьмая шайба Кучерова в сезоне

Кучеров стал всего лишь вторым игроком за последние 30 лет, который сумел отличиться в семи играх со старта регулярного чемпионата НХЛ. Ранее подобное достижение покорилось Марио Лемье, который в составе "Питтсбурга" забивал голы в 12 стартовых матчах сезона-1992/93.

"Тампа" набрала 11 очков после семи игр и поднялась на первое место в турнирной таблице Восточной конференции. "Нью-Джерси" идет на четвертой строчке, набрав 10 очков в шести встречах. В следующем матче в ночь на пятницу "Тампа- Бэй" в гостях сыграет против "Коламбуса", "Нью-Джерси" также на выезде встретится с "Оттавой".

В параллельном матче "Ванкувер" на выезде обыграл "Оттаву" со счетом 3:0. Первый гол в составе "Ванкувера" забил российский центральный нападающий Александр Бурмистров, на счету которого также результативная передача. По итогам встречи Бурмистров был признан третьей звездой матча.

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