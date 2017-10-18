Колобков: объекты Универсиады-2019 смогут принимать старты высочайшего уровня

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КРАСНОЯРСК, 18 октября. /ТАСС/. Спортивные объекты, которые будут построены в рамках подготовки к Универсиаде-2019 в Красноярске, в будущем смогут претендовать на проведение международных стартов высочайшего уровня. Об этом журналистам сообщил министр спорта РФ Павел Колобков.
"В ходе подготовки в Красноярске будут сделаны 34 объекта инфраструктуры, которые будут использоваться как для проведения Универсиады 2019 года, так и для дальнейшего тренировочного процесса спортсменов. Также в будущем эти объекты смогут принимать крупнейшие старты вплоть до чемпионатов мира. Красноярск станет большим центром зимних видов спорта", - подчеркнул министр спорта РФ.
Все спортивные объекты Универсиады планируется сдать в эксплуатацию до конца 2018 года.
Ранее сообщалось, что из федерального бюджета на подготовку Универсиады будет направлено свыше 31 млрд рублей. Ряд объектов возводятся в рамках Федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации". В их числе многофункциональный спортивно-тренировочный комплекс "Академия зимних видов спорта" и комплекс "Академия биатлона".
Всемирная зимняя универсиада пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года.