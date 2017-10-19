"Зенит" и норвежский "Русенборг" встретятся в Санкт-Петербурге в матче Лиги Европы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 октября. /ТАСС/. "Зенит" сыграет в четверг с норвежским "Русенборгом" в домашнем матче футбольной Лиги Европы. Лидер чемпионата России может одержать третью победу в группе L, фактически гарантировав выход в 1/16 финала.

"Зенит" уже победил македонский "Вардар" (5:0) и испанский "Реал Сосьедад" (3:1), так что четыре набранных очка в двух ближайших матчах с "Русенборгом" гарантируют команде Роберто Манчини выход в плей-офф. 1 ноября команды также сыграют в Тронхейме.

Хотя "Зенит" успешно стартовал в групповой стадии Лиги Европы, в чемпионате России команда в последних матчах выступает не лучшим образом. После гостевой ничьей с аутсайдером "Анжи" (2:2) "Зенит" потерпел первое поражение в премьер-лиге, уступив на своем поле тульскому "Арсеналу" (0:1). Однако команда из Санкт-Петербурга продолжает лидировать, на два очка опережая "Локомотив".

Чемпионат Норвегии проводится по системе "весна-осень", и за пять туров до финиша "Русенборг" опережает ближайшего преследователя "Мольде" на 10 очков. В прошлую субботу "Русенборг" со счетом 3:0 разгромил в гостях "Трумсе", в этой встрече свой 15-й мяч в чемпионате забил самый яркий игрок норвежского клуба - датчанин Никлас Бендтнер. Проведя более 100 матчей за английский "Арсенал" и даже поиграв в итальянском "Ювентусе", Бендтнер прошлой зимой переехал в Норвегию.

Если 29-летний Бендтнер в Лиге Европы забил лишь один мяч, реализовав пенальти во встрече с "Вардаром", то лидер атак "Зенита" Александр Кокорин отличился уже четырежды, а с учетом квалификационных матчей на его счету уже семь мячей. Кокорин также является лучшим бомбардиром чемпионата России (восемь голов), однако в матче с "Арсеналом" ему забить не удалось.

К "Русенборгу" готовы все

По словам Роберто Манчини, к матчу с норвежцами готовы все футболисты его команды, при этом многие из них в заявку не попадут, так как в еврокубках в нее можно включить лишь 18 футболистов. Итальянец отметил прежде всего физическую готовность соперника, что обещает непростую игру. Его норвежский коллега Коре Ингебритсен и вовсе считает "Зенит" одним из фаворитов Лиги Европы, однако он надеется, что его команда, хорошо изучив соперника, сможет сыграть хорошо.

"Зенит" и "Русенборг" встречались в 2006 году в 3-м раунде розыгрыша Кубка УЕФА, российский клуб тогда дважды победил соперника - 2:1, 2:0. В 1995 году "Русенборг" провел памятные матчи со "Спартаком" в Лиге чемпионов, когда столичные футболисты дважды победили - 4:1, 4:2, завершив в итоге групповой турнир с шестью победами в шести матчах.

Матч между "Зенитом" и "Русенборгом" пройдет на стадионе "Санкт-Петербург", начало - 20:00 мск. Главным арбитром назначен Тобиас Штилер из Германии. В это же время в другом матче группы L в Скопье сыграют "Вардар" и "Реал Сосьедад".

В четверг состоятся матчи во всех 12 группах Лиги Европы. В группе F московский "Локомотив" сыграет в гостях с молдавским "Шерифом".