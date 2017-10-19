Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.10:
$ 57.27
€ 67.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Тренер "Селтика": футболисты "Баварии" в матче Лиги чемпионов не впечатлили

Спорт
19 октября, 6:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, октября. /ТАСС

В среду в матче 3-го раунда группового турнира Лиги чемпионов "Бавария" в Мюнхене разгромила "Селтик" со счетом 3:0

Поделиться
Материал из 1 страницы
Главный тренер "Селтика" Брендан Роджерс

Главный тренер "Селтика" Брендан Роджерс

© EPA-EFE/ROBERT PERRY

ТАСС, 19 октября. Игра футболистов немецкой "Баварии" в матче группового турнира Лиги чемпионов против "Селтика" не впечатлила главного тренера шотландского клуба Брендана Роджерса. Слова наставника "Селтика" приводит "Газета.Ru" со ссылкой на Kicker.

Смотрите также

Футболисты ЦСКА дома уступили "Базелю" в матче Лиги чемпионов при "трусливой" игре

"Спартак" забил пять голов "Севилье" и одержал историческую победу

Конте заявил, что ему не понравился футбол, который "Челси" показал в игре ЛЧ с "Ромой"

Акинфеев продлил антирекордную серию, пропустив гол в 42-м матче основной стадии ЛЧ подряд

В среду в матче 3-го раунда группового турнира Лиги чемпионов "Бавария" в Мюнхене разгромила "Селтик" со счетом 3:0.

"Если честно, соперники меня не впечатлили, мои футболисты могли бы с ними справиться. Мы неплохо действовали во втором тайме, играли достаточно опасно. Но должны быть реалистами и понимать, с кем именно играем, учитывая уровень противника. Мы допустили несколько ошибок, этот опыт должен помочь нам в будущем", - сказал Роджерс.

После трех туров "Селтик" занимает третье место в турнирной таблице группы В, набрав 3 очка, "Бавария" с шестью очками идет второй, уступая французскому "Пари Сен- Жермен" (9 очков). Последнее место в квартете занимает бельгийский "Андерлехт", не имеющий очков в активе. В следующем туре команды снова сыграют друг с другом, встреча состоится в Глазго 31 октября.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: КНДР пообещала нанести по США "невероятный и неожиданный" удар
2
Рогозин предлагает запретить госзакупки импортного ПО без раскрытия исходных кодов
3
Порошенко отказался принять делегацию протестующих из-за ее состава
4
Брэнсон рассказал, как Обама использовал красную кнопку на столе Овального кабинета
5
Спецдокладчик ООН: санкции не изменили позицию России, но нанесли ущерб фермерам ЕС
6
Оппозиционное движение "Солидарность" не поддержит Собчак на выборах президента
7
Экс-губернатор Новосибирской области признан виновным в превышении полномочий
Темы дня
Новости партнеров
Реклама