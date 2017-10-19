Тренер "Селтика": футболисты "Баварии" в матче Лиги чемпионов не впечатлили

ТАСС, 19 октября. Игра футболистов немецкой "Баварии" в матче группового турнира Лиги чемпионов против "Селтика" не впечатлила главного тренера шотландского клуба Брендана Роджерса. Слова наставника "Селтика" приводит "Газета.Ru" со ссылкой на Kicker.

В среду в матче 3-го раунда группового турнира Лиги чемпионов "Бавария" в Мюнхене разгромила "Селтик" со счетом 3:0.

"Если честно, соперники меня не впечатлили, мои футболисты могли бы с ними справиться. Мы неплохо действовали во втором тайме, играли достаточно опасно. Но должны быть реалистами и понимать, с кем именно играем, учитывая уровень противника. Мы допустили несколько ошибок, этот опыт должен помочь нам в будущем", - сказал Роджерс.

После трех туров "Селтик" занимает третье место в турнирной таблице группы В, набрав 3 очка, "Бавария" с шестью очками идет второй, уступая французскому "Пари Сен- Жермен" (9 очков). Последнее место в квартете занимает бельгийский "Андерлехт", не имеющий очков в активе. В следующем туре команды снова сыграют друг с другом, встреча состоится в Глазго 31 октября.