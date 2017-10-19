"Лос-Анджелес" победил "Монреаль" и возглавил Западную конференцию НХЛ

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ТАСС, 19 октября. "Лос-Анджелес" победил "Монреаль" со счетом 5:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе хозяев шайбы забросили Майкл Каммаллери (18-я и 50-я минуты), Адриан Кемпе (48, 57, 59), у гостей отличился Пол Байрон (11).
Вратарь "Лос-Анджелеса" Джонатан Куик отразил 36 из 37 бросков, голкипер "Монреаля" Эл Монтойя - 37 из 42.
"Лос-Анджелес" одержал третью победу подряд и возглавил Западную конференцию с 11 очками после шести матчей. "Монреаль" потерпел шестое поражение подряд, проведя семь игр, и опустился на последнее место на Западе с тремя очками. После стартовых семи игр "Монреаль" имеет разницу заброшенных и пропущенных шайб "-16" - это худший результат в истории клуба с 1938 года (-18).