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Гол и передача Тарасенко принесли "Сент-Луису" победу в матче НХЛ с "Чикаго"

Спорт
19 октября, 5:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, октября. /ТАСС

"Сент-Луис" на своей площадке обыграл "Чикаго" со счетом 5:2, Владимир Тарасенко был признан третьей звездой встречи

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Владимир Тарасенко

Владимир Тарасенко

© AP Photo/Orlin Wagner

ТАСС, 19 октября. "Сент-Луис" со счетом 5:2 победил "Чикаго" в домашнем поединке регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский нападающий хозяев Владимир Тарасенко забросил победную шайбу, отметился результативной передачей и был признан третьей звездой встречи.

В составе "Сент-Луиса" отличились Джейден Швартц (5-я, 26-я, 60-я минуты), Тарасенко (28) и Кайл Бродзяк (48). У "Чикаго" шайбы забросили Данкан Кит (55) и Алекс Дебринкат (57). После игры Швартц был признан лучшим игроком встречи, голкипер "Сент-Луиса" Джейк Аллен, отразивший 22 из 24 бросков, стал второй звездой, Тарасенко - третьей.

Победный гол Тарасенко

Тарасенко провел на льду 18 минут, успев нанести шесть бросков, забросить шайбу, отдать результативную передачу и провести два силовых приема. Для россиянина этот гол стал пятым в текущем чемпионате. Всего на его счету теперь 8 очков (5 шайб + 3 передачи) в семи играх сезона-2017/18. Нападающий "Сент-Луиса" Иван Барбашев провел в матче 10 минут, не отметившись результативными действиями.

Российский форвард "Чикаго" Артем Анисимов сыграл в матче 14 минут, нанес один бросок, получил две штрафные минуты и заработал показатель полезности "-1".

Благодаря победе "Сент-Луис" поднялся на второе место в Западной конференции, выиграв пятый матч из семи (10 очков). "Чикаго" занимает четвертое место в турнирной таблице на Западе, имея в активе 9 очков после семи игр. В следующем матче в ночь на пятницу "Чикаго" на своей площадке встретится с "Эдмонтоном", "Сент-Луис" в гостях сыграет против "Колорадо".

В стартовом матче игрового дня НХЛ "Торонто" на своей площадке победил "Детройт" со счетом 6:3. Российский защитник "Торонто" Никита Зайцев провел на льду 23 с половиной минуты, совершил три силовых приема и заблокировал четыре броска хоккеистов "Детройта". "Торонто" возглавил турнирную таблицу Восточной конференции, одержав шестую победу в семи матчах (12 очков).

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