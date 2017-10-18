Голевая передача Панарина помогла "Коламбусу" обыграть "Виннипег" в матче НХЛ

ТАСС, 18 октября. "Коламбус" победил "Виннипег" со счетом 5:2 в гостевом поединке регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский форвард "Коламбуса" Артемий Панарин отметился результативной передачей, которая стала для него седьмой в сезоне-2017/18.

В составе "Коламбуса" шайбы забросили Кэм Аткинсон (21-я минута), Ник Фолиньо (31), Джек Джонсон (34), Лукас Седлак (39) и Зак Веренски (53). У "Виннипега" отличились Кайл Коннор (33) и Джоэль Армиа (59).

Панарин сыграл в матче 17 с половиной минут, отметившись результативной передачей, двумя бросками и одним силовым приемом. В активе 25-летнего российского форварда теперь 8 очков (1 гол + 7 передач) в шести матчах регулярного чемпионата. Российский голкипер "Коламбуса" Сергей Бобровский не принимал участие в матче.

"Коламбус" идет на третьей строчке в турнирной таблице на Востоке, имея в активе 10 очков после шести игр. "Виннипег" потерпел третье поражение в шести встречах и занимает 9-е место в турнирной таблице Западной конференции (6 очков). В следующем матче в ночь на пятницу "Коламбус" на своей площадке встретится с "Тампа-Бэй", "Виннипег" 20 октября дома сыграет против "Миннесоты".

В параллельном матче "Колорадо" на выезде проиграл "Нэшвиллу" со счетом 1:4. Голкипер "Колорадо" Семен Варламов отразил 30 из 34 бросков по воротам. Российский защитник "Нэшвилла" Алексей Емелин отметился двумя результативными передачами и был признан третьей звездой встречи.