Радулов забросил первую шайбу в составе "Далласа" в победном матче НХЛ против "Аризоны"

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ТАСС, 18 октября. "Даллас" обыграл "Аризону" со счетом 3:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский форвард хозяев Александр Радулов забросил первую шайбу в составе клуба из штата Техас.
В составе "Далласа" голами отметились Радек Факса (6-я минута), Дэн Хэмьюс (31) и Радулов, забросивший шайбу в пустые ворота на последней минуте третьего периода. У "Аризоны" единственный гол забил Джейсон Демерс (35).
Радулов провел на площадке 19 минут 43 секунды и нанес пять бросков, один из которых стал голевым. Этот гол стал первым для российского форварда в составе "Далласа", всего на его счету теперь 3 очка (1 шайба + 2 передачи) в шести матчах сезона-2017/18.
Первый гол Радулова в составе "Далласа"
"Даллас" занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, одержав третью победу в шести играх (6 очков). "Аризона" идет на последней строчке, имея в активе одно очко. В следующем матче в ночь на пятницу "Даллас" и "Аризона" снова проведут очную встречу, но уже на домашней арене "Аризоны".
В параллельной игре "Каролина" на выезде победила "Эдмонтон" со счетом 5:3. Голкипер "Каролины" Кэм Уорд отразил 48 из 51 броска по воротам.