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"Колорадо" победил "Анахайм" в матче НХЛ, Задоров забросил первую шайбу за три сезона

Спорт
14 октября, 7:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, октября. /ТАСС

"Колорадо" одержал четвертую победу в пяти матчах и возглавил турнирную таблицу Западной конференции

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Никита Задоров

Никита Задоров

© AP Photo/Jack Dempsey

ТАСС, 14 октября. "Колорадо" на своей площадке победил "Анахайм" со счетом 3:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский защитник хозяев Никита Задоров отметился заброшенной шайбой, которая стала дебютной для него в составе клуба из Денвера.

У "Колорадо" шайбы забросили Габриэль Ландеског (12-я минута), Тайсон Барри (55) и Задоров, отличившийся в пустые ворота за секунду до финальной сирены. В составе "Анахайма" единственный гол забил Брэндон Монтур (43).

Первая шайба Задорова в составе "Колорадо"

Задоров сыграл в матче 20 минут 44 секунды, на его счету гол, пять бросков, один силовой прием и один заблокированный бросок хоккеистов "Анахайма". Задоров смог забросить свою первую шайбу в составе "Колорадо" в 82-й игре в регулярных чемпионатах. Всего в карьере он забросил пятую шайбу за 149 матчей, ранее он четырежды забивал, когда выступал за "Баффало" в сезоне-2013/14 и 2014/15.

Российский форвард "Колорадо" Наиль Якупов не смог отметиться результативными действиями за 15 с половиной минут на площадке, на его счету четыре броска и один силовой прием.

"Колорадо" одержал четвертую победу в пяти матчах и вышел на первое место в турнирной таблице Западной конференции. "Анахайм" идет на седьмой строчке, имея в активе 5 очков после пяти игр. В следующем матче в ночь на воскресенье "Колорадо" в гостях сыграет против "Далласа", в воскресенье "Анахайм" дома встретится с "Баффало".

В других матчах игрового дня "Оттава" в гостях разгромила "Калгари" со счетом 6:0. Лучшим игроком встречи был признан голкипер "Оттавы" Крейг Андерсон, отразивший все 25 бросков по воротам.

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