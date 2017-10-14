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Дебютная шайба Панарина за "Коламбус" принесла победу клубу в матче НХЛ с "Рейнджерс"

Спорт
14 октября, 4:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, октября. /ТАСС

"Коламбус" дома победил со счетом 3:1, лучшим игроком встречи стал российский голкипер хозяев Сергей Бобровский, Артемий Панарин был признан второй звездой

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Артемий Панарин

Артемий Панарин

© AP Photo/Paul Vernon

ТАСС, 14 октября. "Коламбус" обыграл "Нью-Йорк Рейнджерс" со счетом 3:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский форвард "Коламбуса" Артемий Панарин забросил первую шайбу в составе клуба из штата Огайо и принес победу своей команде.

В составе "Рейнджерс" гол забил Кевин Хэйес (15-я минута). У "Коламбуса" отличились Сет Джонс (40), Панарин (48) и Лукас Седлак (60).

Панарин провел в матче 18 минут, 25-летний россиянин забросил первую шайбу в составе команды, которая в итоге стала победной в матче. На его счету также шесть бросков по воротам "Рейнджерс". Российский голкипер "Коламбуса" Сергей Бобровский, ставший лучшим вратарем прошлого сезона, отразил 37 из 38 бросков по воротам и был признан первой звездой встречи. Панарин стал второй звездой, голкипер "Рейнджерс" Хенрик Лундквист, отразивший 40 из 42 бросков, был признан третьей звездой.

"Коламбус" выиграл третий матч в сезоне, набрав 6 очков команда занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. Клуб "Нью-Йорк Рейнджерс" проиграл четвертый матч в сезоне и занимает предпоследнюю строчку. В следующем матче в ночь на воскресенье "Рейнджерс" на своей площадке сыграют против "Нью-Джерси", "Коламбус" в гостях встретится с "Миннесотой".

Панарин дебютировал в НХЛ в составе "Чикаго" в 2015 году, в сезоне-2015/16 он был признан лучшим новичком лиги. В составе "Чикаго" за два сезона Панарин провел 162 матча, в которых забросил 61 шайбу и отдал 90 передач. Летом "Чикаго" и "Коламбус" совершили обмен, в результате которого "Коламбус" получил из "Чикаго" Панарина, а также нападающего Тайлера Мотта и выбор в шестом раунде драфта-2017. В обмен "Чикаго" получил форварда Брэндона Саада, голкипера Антона Форсберга и выбор в пятом раунде драфта-2018.

Дебютная шайба Панарина за "Коламбус"

 

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