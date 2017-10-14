Дебютная шайба Панарина за "Коламбус" принесла победу клубу в матче НХЛ с "Рейнджерс"Спорт 14 октября, 4:50
Будущее сделки по иранскому атому оказалось под вопросом после заявлений ТрампаМеждународная панорама 14 октября, 3:21
AP: Twitter передала сенаторам США названия более 200 аккаунтов, якобы связанных с РФМеждународная панорама 14 октября, 3:09
CNN: спецпрокурор допросил экс-главу аппарата Белого дома в связи с расследованием по РФМеждународная панорама 14 октября, 2:04
Федерер рассказал, что в Шанхае хочет взять реванш у дель Потро за поражение на US OpenСпорт 14 октября, 1:49
Маккейн доволен стратегией Трампа по Ирану, которому прежде "все сходило с рук"Международная панорама 14 октября, 1:26
ГИБДД меняет правила проведения экзаменов и оформления регистрации машинОбщество 14 октября, 0:55
"Спартак" победил в Грозном и вышел на пятое место в чемпионате РФПЛСпорт 14 октября, 0:50
Робинсон: баскетболисты "Валенсии" слишком рано поверили в победу в матче против "Химок"Спорт 14 октября, 0:30
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 14 октября. "Коламбус" обыграл "Нью-Йорк Рейнджерс" со счетом 3:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский форвард "Коламбуса" Артемий Панарин забросил первую шайбу в составе клуба из штата Огайо и принес победу своей команде.
В составе "Рейнджерс" гол забил Кевин Хэйес (15-я минута). У "Коламбуса" отличились Сет Джонс (40), Панарин (48) и Лукас Седлак (60).
Панарин провел в матче 18 минут, 25-летний россиянин забросил первую шайбу в составе команды, которая в итоге стала победной в матче. На его счету также шесть бросков по воротам "Рейнджерс". Российский голкипер "Коламбуса" Сергей Бобровский, ставший лучшим вратарем прошлого сезона, отразил 37 из 38 бросков по воротам и был признан первой звездой встречи. Панарин стал второй звездой, голкипер "Рейнджерс" Хенрик Лундквист, отразивший 40 из 42 бросков, был признан третьей звездой.
"Коламбус" выиграл третий матч в сезоне, набрав 6 очков команда занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. Клуб "Нью-Йорк Рейнджерс" проиграл четвертый матч в сезоне и занимает предпоследнюю строчку. В следующем матче в ночь на воскресенье "Рейнджерс" на своей площадке сыграют против "Нью-Джерси", "Коламбус" в гостях встретится с "Миннесотой".
Панарин дебютировал в НХЛ в составе "Чикаго" в 2015 году, в сезоне-2015/16 он был признан лучшим новичком лиги. В составе "Чикаго" за два сезона Панарин провел 162 матча, в которых забросил 61 шайбу и отдал 90 передач. Летом "Чикаго" и "Коламбус" совершили обмен, в результате которого "Коламбус" получил из "Чикаго" Панарина, а также нападающего Тайлера Мотта и выбор в шестом раунде драфта-2017. В обмен "Чикаго" получил форварда Брэндона Саада, голкипера Антона Форсберга и выбор в пятом раунде драфта-2018.
Дебютная шайба Панарина за "Коламбус"
.9Artemi's first goal as a Blue Jacket was a beaut.#CBJ pic.twitter.com/7sCywwVZg3— ColumbusBlueJackets (@BlueJacketsNHL) 14 октября 2017 г.