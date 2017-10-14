Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.10:
$ 57.62
€ 68.14
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Гол Овечкина и две передачи Кузнецова помогли "Вашингтону" обыграть "Нью-Джерси" в НХЛ

Спорт
14 октября, 5:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, октября. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу "Вашингтона", клуб из столицы США выиграл четвертый матч из пяти и лидирует в Восточной конференции

Поделиться
Материал из 1 страницы
Александр Овечкин и Евгений Кузнецов (слева направо)

Александр Овечкин и Евгений Кузнецов (слева направо)

© AP Photo/Nick Wass

ТАСС, 14 октября. "Вашингтон" победил "Нью-Джерси" со счетом 5:2 в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российские нападающие "Вашингтона" Александр Овечкин и Евгений Кузнецов в очередной раз отметились результативными действиями.

В составе "Вашингтона" шайбы забросили Ти Джей Оши (15-я, 46-я минута), Овечкин (29), Якуб Врана (39) и Никлас Бэкстрем (48). У "Нью-Джерси" голы забили Тэйлор Холл (37) и Кайл Палмьери (41). Лучшим игроком матча стал форвард "Вашингтона" Никлас Бэкстрем, набравший 4 очка (1 шайба + 3 передачи), второй звездой стал Оши, третьей - Палмьери.

Смотрите также

Дебютная шайба Панарина за "Коламбус" принесла победу клубу в матче НХЛ с "Рейнджерс"

"Тампа" победила "Питтсбург" в матче НХЛ, Кучеров забросил шайбу в четвертой игре подряд

Гол и передача Якупова помогли "Колорадо" обыграть "Бостон" в матче НХЛ

Овечкин забросил шайбу и отдал результативную передачу за 19 минут на площадке, в его активе также четыре броска и один силовой прием. Капитан "Вашингтона" впервые в текущем сезоне отметился результативной передачей, всего на счету 32-летнего россиянина теперь 10 очков (9 шайб + 1 передача) в пяти играх сезона. Российский форвард "Вашингтона" Евгений Кузнецов отметился двумя голевыми передачами, проведя в матче 18 минут 47 секунд, он также нанес один бросок и совершил силовой прием. В пяти играх сезона-2017/18 Кузнецов отдал уже 10 результативных передач.

Кузнецову покорилось уникальное достижение, он стал вторым отечественным хоккеистом в истории, который отдал 10 голевых передач в пяти матчах со старта регулярного чемпионата НХЛ. Впервые подобное удалось Сергею Макарову, который в пяти стартовых матчах дебютного сезона-1989/90 в составе "Калгари" отдал 10 результативных передач, при этом забросив еще две шайбы. Кроме того, Кузнецов стал первым в истории "Вашингтона", записавшим на свой счет 10 голевых пасов в пяти матчах. 

Девятая шайба Овечкина в сезоне-2017/18

Российский защитник "Вашингтона" Дмитрий Орлов не смог отличиться результативными действиями, сыграв в матче 21 минуту, в его активе один бросок, три силовых приема и два заблокированных броска хоккеистов "Нью-Джерси".

"Вашингтон" поднялся на первое место в Восточной конференции, набрав 7 очков из 10 возможных (пять матчей). "Нью-Джерси" потерпел первое поражение в сезоне и опустился на вторую строчку в турнирной таблице на Востоке (6 очков после четырех игр). В следующем матче в ночь на воскресенье "Вашингтон" на выезде встретится с "Филадельфией", "Нью- Джерси" также в гостях сыграет против "Нью-Йорк Рейнджерс".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Будущее сделки по иранскому атому оказалось под вопросом после заявлений Трампа
2
ГИБДД меняет правила проведения экзаменов и оформления регистрации машин
3
Гознак прокомментировал претензии к изображению Сахалина на новых купюрах в 2000 рублей
4
В Совфеде назвали недружественным решение Турции не пускать корабли из портов Крыма
5
Анкара ввела запрет на прием кораблей из портов Крыма
6
СМИ: Ракка полностью освобождена от боевиков ИГ
7
Дети-подкидыши начнут получать социальную пенсию с 2018 года
Темы дня
Новости партнеров
Реклама