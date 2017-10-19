СМИ: Анчелотти может возглавить сборную Хорватии на ЧМ-2018 по футболу

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ТАСС, 19 октября. Итальянец Карло Анчелотти может стать главным тренером сборной Хорватии по футболу на время чемпионата мира 2018 года, который пройдет в России. Об этом сообщает итальянская Gazzeta dello Sport.
По информации издания, Хорватский футбольный союз рассматривает кандидатуру итальянского специалиста на работу в сборной только на период проведения мирового первенства в России, куда команда еще не отобралась. Хорваты заняли второе место в первой группе и поборются за путевку на чемпионат мира в стыковых матчах со сборной Греции, которые пройдут 9 и 12 ноября. Сейчас хорватскую команду возглавляет Златко Далич, сменивший в начале октября Анте Чачича. Под руководством Далича сборная одержала победу в заключительном матче группового этапа над украинцами со счетом 2:0.
28 сентября 58-летний Анчелотти был отправлен в отставку с поста главного тренера немецкой "Баварии", которую возглавлял с июля 2016 года. Под его руководством клуб стал чемпионом страны и дважды выиграл Суперкубок Германии. В начале октября Анчелотти заявил, что не намерен работать в течение ближайших 10 месяцев.
Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.