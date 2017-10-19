Футболист "Спартака" Промес претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

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ТАСС, 19 октября. Полузащитник российского футбольного клуба "Спартак" Квинси Промес вошел в число претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Во вторник "Спартак" разгромил на своем поле испанскую "Севилью" со счетом 5:1 в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов, Промес стал автором двух забитых голов и двух голевых передач.
Также на данное звание претендуют нападающий Дженко Тосун из турецкого "Бешикташа", форвард английского "Ливерпуля" Мохаммед Салах, нападающий испанской "Барселоны" Лионель Месси, форвард испанского "Реала" Криштиану Роналду, Маркус Рэшфорд из английского "Манчестер Юнайтед", полузащитник английского "Челси" Эден Азар и нападающий французского ПСЖ Неймар.
Голосование болельщиков завершится в пятницу.