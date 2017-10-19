Босниец Башич вышел в четвертьфинал "ВТБ Кубка Кремля"

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Босниец Мирза Башич пробился в 1/4 финала теннисного турнира "ВТБ Кубок Кремля", который проходит в Москве.

Башич в двух сетах со счетом 6:1, 6:1 за 47 минут победил серба Ласло Дьере.

В четвертьфинале турнира боснийский теннисист сыграет с победителем пары Даниил Медведев (Россия) - Пабло Карреньо- Буста (Испания, первый номер "посева").

"ВТБ Кубок Кремля" 2017 года проходит на кортах спорткомплекса "Олимпийский" в Москве и завершится 22 октября. Общий призовой фонд турнира составляет $1,6 млн.