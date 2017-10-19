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Касаткина впервые в карьере вышла в полуфинал теннисного турнира "ВТБ Кубок Кремля"

Спорт
19 октября, 13:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, октября. /ТАСС

В матче 1/4 финала россиянка победила белоруску Александру Саснович

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Дарья Касаткина

Дарья Касаткина

© EPA-EFE/JOHN G. MABANGLO

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Российская теннисистка Дарья Касаткина победила белоруску Александру Саснович в четвертьфинале турнира "ВТБ Кубок Кремля", проходящего в Москве.

Матч продолжался 1 час 24 минуты и завершился со счетом 6:4, 6:3 в пользу россиянки.

Касаткина в четвертый раз принимает участие в "ВТБ Кубке Кремля". Трижды россиянка завершала выступление на этом турнире на стадии четвертьфинала.

В полуфинале Касаткина сыграет с победительницей матча между румынкой Ириной Бегу и белоруской Верой Лапко.

"ВТБ Кубок Кремля" 2017 года проходит на кортах спорткомплекса "Олимпийский" в Москве и завершится 22 октября. Общий призовой фонд турнира составляет $1,6 млн.

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