Касаткина впервые в карьере вышла в полуфинал теннисного турнира "ВТБ Кубок Кремля"

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Российская теннисистка Дарья Касаткина победила белоруску Александру Саснович в четвертьфинале турнира "ВТБ Кубок Кремля", проходящего в Москве.

.@DKasatkina is first through to the #KremlinCup Semifinals!



Russian powers past Sasnovich 6-4, 6-3! pic.twitter.com/q3QRFRj9NW — WTA (@WTA) 19 октября 2017 г.

Матч продолжался 1 час 24 минуты и завершился со счетом 6:4, 6:3 в пользу россиянки.

Касаткина в четвертый раз принимает участие в "ВТБ Кубке Кремля". Трижды россиянка завершала выступление на этом турнире на стадии четвертьфинала.

В полуфинале Касаткина сыграет с победительницей матча между румынкой Ириной Бегу и белоруской Верой Лапко.

"ВТБ Кубок Кремля" 2017 года проходит на кортах спорткомплекса "Олимпийский" в Москве и завершится 22 октября. Общий призовой фонд турнира составляет $1,6 млн.