Футболист "Зенита" Ригони оставил себе на память мяч после матча с "Русенборгом"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 октября. /ТАСС/. Полузащитник "Зенита" Эмилиано Ригони оставил себе на память мяч с матча против норвежского "Русенборга" в Лиге Европы. Об этом футболист рассказал журналистам после встречи.

"Зенит" в четверг дома обыграл "Русенборг" со счетом 3:1 в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы. Ригони забил три мяча, хет-трик стал первым в карьере 24-летнего аргентинца.

"Оставил на память мяч, а вся команда расписалась на нем", - сказал Ригони. "Я был в хорошей физической форме. Конечно, голы всегда придают дополнительной мотивации, это особенный момент, я неплохо улучшил свои показатели, вышел на новый уровень. Я буду и дальше работать, чтобы забить еще не один хет-трик и приносить пользу команде", - отметил он.

"В целом вся команда ответственно подошла к матчу. Быстрый гол помог нам взять игру под контроль, в итоге мы превзошли соперника по всем критериям", - считает аргентинец.

Недавно Ригони в расположении сборной Аргентины сфотографировался с одним из лучших футболистов мира Лионелем Месси. На вопрос, с кем надо сфотографироваться, чтобы забить три мяча в ближайшее матче команды с ЦСКА в чемпионате России, полузащитник ответил: "Месси - лучший игрок в мире, все мечтают с ним сфотографироваться, это отличный артефакт для меня. Наверное, надо снова с ним сфотографироваться, чтобы забить еще три раз, это самый верный способ".

В турнирной таблице группы L "Зенит" лидирует, набрав девять очков из девяти возможных, второе место занимает испанский "Реал Сосьедад" (6), третье - "Русенборг" (3), четвертое - македонский "Вардар" (0). В следующем туре пройдут матчи "Русенборг" - "Зенит" и "Реал Сосьедад" - "Вардар". Обе встречи состоятся 2 ноября.