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Россиянки Войнова и Шмелева завоевали золото в командном спринте на ЧЕ по велотреку

Спорт
19 октября, 23:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, октября. /ТАСС

В финальном заезде российские спортсменки опередили команду Германии

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Дарья Шмелева и Анастасия Войнова (слева направо)

Дарья Шмелева и Анастасия Войнова (слева направо)

© Станислав Красильников/ТАСС, архив

ТАСС, 19 октября. Россиянки Анастасия Войнова и Дарья Шмелева заняли первое место в командном спринте на чемпионате Европы по велотреку, который проходит в Берлине.

В финальном заезде российские спортсменки опередили команду Германии. Бронзу завоевала сборная Нидерландов, опередившая в заезде за третье место француженок.

Эта медаль стала третьей для сборной России на турнире и первой золотой. Ранее Евгения Аугустинас (Романюта) стала второй в женской гонке с выбыванием, а мужская сборная завоевала бронзу в командной гонке преследования.

Чемпионат Европы завершится в воскресенье.

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