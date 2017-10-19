Россияне с Перкинсом не смогли завоевать бронзу в командном спринте на ЧЕ по велотреку

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Россияне с Перкинсом не смогли завоевать бронзу в командном спринте на ЧЕ по велотрекуСпорт 19 октября, 23:14
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ТАСС, 19 октября. Россияне Павел Якушевский, Шейн Перкинс и Денис Дмитриев заняли четвертое место в командном спринте на чемпионате Европы по велотреку, который проходит в Берлине.
В заезде за третье место российские спортсмены уступили команде Нидерландов. Золото завоевала сборная Франции, опередившая в финальном заезде немцев.
30-летний уроженец Австралии Перкинс - двукратный чемпион мира и бронзовый призер Олимпиады 2012 года в спринте. В августе он получил российское гражданство, став чемпионом России в команде и кейрине. Чемпионат Европы в Берлине стал для него первым крупным турниром в составе российской сборной.
Чемпионат Европы завершится в воскресенье.