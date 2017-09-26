Международный союз велосипедистов разрешил Перкинсу выступать за сборную России

Головин: в составе "Манчестер Юнайтед" не стоит выделять кого-тоСпорт 26 сентября, 17:12
Бушманов: матч с "Ливерпулем" показал конкурентоспособность молодежной команды "Спартака"Спорт 26 сентября, 17:03
Гончаренко: у ЦСКА достаточно опыта и класса, чтобы противостоять "Манчестер Юнайтед"Спорт 26 сентября, 17:01
Гончаренко: футболист ЦСКА Фернандес может сыграть против "Манчестер Юнайтед"Спорт 26 сентября, 16:58
Каррера вошел в символическую сборную экс-игроков, ныне тренеров команд ЛЧ сезона-2017/18Спорт 26 сентября, 16:51
Никитин: матчи ЧМ-2018 в Нижегородской области пройдут на высочайшем уровнеСпорт 26 сентября, 16:47
Уральские сельхозпроизводители досрочно перешли на электронную ветеринарную сертификациюНовости Урала 26 сентября, 16:42
Сорокин: отставки губернаторов не повлияют на подготовку регионов к ЧМ-2018Спорт 26 сентября, 16:40
Россияне взяли в кредит 2,7 трлн рублей за семь месяцев 2017 годаЭкономика и бизнес 26 сентября, 16:35
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Международный союз велосипедистов (UCI) согласовал спортивное гражданство Шейна Перкинса, который теперь сможет дебютировать за сборную России по велоспорту на треке на чемпионате Европы. Об этом ТАСС сообщил личный тренер спортсмена Владимир Хозов.
В августе стало известно, что президент России Владимир Путин предоставил 30-летнему австралийцу Перкинсу гражданство РФ. Позднее велогонщик получил российский паспорт. Ранее Федерация велосипедного спорта России (ФВСР) отправила в UCI документы, необходимые для выдачи Перкинсу разрешения на выступление за сборную России.
"На ЧЕ Перкинс рассчитывает побороться за золото в командном спринте и в кейрине", - добавил тренер.
В феврале Перкинс объявил, что Федерация велосипедного спорта России предоставила ему возможность отобраться на Олимпийские игры 2020 года в Токио. Перкинс является двукратным чемпионом мира и бронзовым призером Олимпиады 2012 года по велоспорту на треке. В 2017 году он стал чемпионом России.
Чемпионат Европы пройдет в Берлине с 19 по 22 октября.