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Международный союз велосипедистов разрешил Перкинсу выступать за сборную России

Спорт
26 сентября, 15:59 UTC+3 ¶ МОСКВА МОСКВА 26, сентября. /ТАСС

В августе стало известно, что президент России Владимир Путин предоставил 30-летнему австралийцу Перкинсу гражданство РФ

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Шейн Перкинс

Шейн Перкинс

© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Международный союз велосипедистов (UCI) согласовал спортивное гражданство Шейна Перкинса, который теперь сможет дебютировать за сборную России по велоспорту на треке на чемпионате Европы. Об этом ТАСС сообщил личный тренер спортсмена Владимир Хозов.

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Олимпийская мечта: австралиец Перкинс получил российское гражданство

В августе стало известно, что президент России Владимир Путин предоставил 30-летнему австралийцу Перкинсу гражданство РФ. Позднее велогонщик получил российский паспорт. Ранее Федерация велосипедного спорта России (ФВСР) отправила в UCI документы, необходимые для выдачи Перкинсу разрешения на выступление за сборную России.

"На ЧЕ Перкинс рассчитывает побороться за золото в командном спринте и в кейрине", - добавил тренер.

В феврале Перкинс объявил, что Федерация велосипедного спорта России предоставила ему возможность отобраться на Олимпийские игры 2020 года в Токио. Перкинс является двукратным чемпионом мира и бронзовым призером Олимпиады 2012 года по велоспорту на треке. В 2017 году он стал чемпионом России.

Чемпионат Европы пройдет в Берлине с 19 по 22 октября.

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