Велогонщик Перкинс получил российский паспорт

МОСКВА, 21 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Двукратный чемпион мира по велоспорту на треке Шейн Перкинс получил российский паспорт. Об этом ТАСС сообщил тренер спортсмена Владимир Хозов.

В феврале Перкинс объявил, что Федерация велосипедного спорта России предоставила ему возможность отобраться на Олимпийские игры 2020 года в Токио. При этом велогонщик сообщил, что не намерен отказываться от австралийского гражданства, несмотря на намерение принять российское. На прошлой неделе, в четверг, стало известно, что президент России Владимир Путин предоставил 30-летнему австралийцу Перкинсу гражданство РФ.

"Да, только что получил. Все прошло быстро и без проблем", - сказал Хозов.

Перкинс является двукратным чемпионом мира и бронзовым призером Олимпиады 2012 года по велоспорту на треке. В минувшую субботу он стал чемпионом России в кейрине.