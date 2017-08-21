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Велогонщик Перкинс получил российский паспорт

Спорт
21 августа, 11:14 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Артем Кузнецов

На прошлой неделе президент России Владимир Путин предоставил 30-летнему австралийцу гражданство РФ

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Шейн Перкинс

Шейн Перкинс

© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 21 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Двукратный чемпион мира по велоспорту на треке Шейн Перкинс получил российский паспорт. Об этом ТАСС сообщил тренер спортсмена Владимир Хозов.

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В феврале Перкинс объявил, что Федерация велосипедного спорта России предоставила ему возможность отобраться на Олимпийские игры 2020 года в Токио. При этом велогонщик сообщил, что не намерен отказываться от австралийского гражданства, несмотря на намерение принять российское. На прошлой неделе, в четверг, стало известно, что президент России Владимир Путин предоставил 30-летнему австралийцу Перкинсу гражданство РФ.

"Да, только что получил. Все прошло быстро и без проблем", - сказал Хозов.

Перкинс является двукратным чемпионом мира и бронзовым призером Олимпиады 2012 года по велоспорту на треке. В минувшую субботу он стал чемпионом России в кейрине.

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