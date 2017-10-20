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Стоа: появление Жамнова на тренерской скамейке встряхнуло "Спартак" в игре с "Авангардом"

Спорт
20 октября, 9:34 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий

Красно-белые в четверг прервали серию из пяти поражений в КХЛ, победив омский клуб дома со счетом 3:2

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МОСКВА, 20 октября. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Появление генерального менеджера "Спартака" Алексея Жамнова на скамейке запасных во время матча чемпионата Континентальной хоккейной лиги с омским "Авангардом" встряхнуло игроков московской команды. Такое мнение ТАСС высказал нападающий красно-белых Райан Стоа.

Хоккеисты "Спартака" в четверг одержали дома победу над "Авангардом" со счетом 3:2, проигрывая после первого периода - 0:2. Жамнов находился весь матч рядом с тренерами. "Все игроки уважают Жамнова и внимательно слушали его, когда он подсказывал нам на лавке. Такие вещи встряхивают команду, думаю, это сказывается положительно", - сказал Стоа.

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Победную шайбу красно-белые забросили на последней минуте третьего периода. Ее автором стал Стоа (оформивший в этой встрече дубль). До этого матча москвичи проиграли пять матчей подряд.

"В чем причина неудач в последних встречах? Хороший вопрос, если бы у кого-то был на него ответ, ситуация изменилась бы. Сезон изобилует взлетами и падениями, ни у кого нет уверенности. Несколько побед и команда преображается, несколько поражений - и все наоборот. Ребята хотят побеждать, после игры с "Авангардом" мы сделали шаг в правильном направлении", - считает американский форвард.

"В последних встречах у нас были тяжелые соперники, такие как СКА и ЦСКА. Мы готовились к этим матчам, но проиграли. Поражения во встречах с лидерами сильнее сказываются на моральном состоянии команды", - заключил собеседник агентства.

В следующем матче "Спартак" 21 октября дома сыграет с "Югрой".

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