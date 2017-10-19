"Спартак" прервал серию из пяти поражений в КХЛ, одержав волевую победу над "Авангардом"

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МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Московский "Спартак" одержал победу над омским "Авангардом" со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), уступая - 0:2.
В составе победителей заброшенным шайбами отметились Игорь Мирнов (27-я минута) и Райан Стоа (38, 60). У проигравших отличились Евгений Медведев (6) и Денис Эверберг (15). "Спартак" прервал серию из пяти поражений.
В турнирной таблице Западной конференции "Спартак" занимает 11-е место, набрав 24 очка. "Авангард" на Востоке идет вторым (41).
В следующем матче "Спартак" примет ханты-мансийскую "Югру", "Авангард" в гостях сыграет с череповецкой "Северсталью". Обе встречи пройдут 21 октября.