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Спортивная наглость помогла Ласицкене в первом же старте сезона прыгнуть на два метра

Спорт
23 декабря, 19:17 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

Двукратная чемпионка мира в прыжках в высоту победила на турнире в Минске с результатом 2 метра

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Мария Ласицкене

Мария Ласицкене

© Николай Галкин/ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Двукратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене, победившая в первом старте сезона в Минске с результатом 2 метра, считает, что этот успех является доказательством правильно выбранной тренировочной стратегии. Об этом Ласицкене сообщила ТАСС.

23 декабря в одном из минских торговых центров состоялся турнир по прыжкам в высоту "Рождественские старты". Одной из участниц соревнований стала россиянка Ласицкене, выступавшая в столице Белоруссии под нейтральным флагом. 

"Соревнования прошли очень круто, атмосфера зашкаливала, - заметила Ласицкене. - Я рада результату и той наглости, на которую я сегодня пошла, решив уже на первом турнире сезона штурмовать 2.08. Это говорит о том, что мы движемся в правильном направлении и у нас есть силы и эмоции для будущего сезона, который, можно сказать, мы сегодня начали с отличным результатом". 

Спортсменка трижды пыталась установить новый рекорд России (2.08) и в заключительной попытке была очень близка к успеху. "Всему рада, всем довольна. Возвращаюсь домой и буду работать дальше. В Белоруссии был великолепный старт, хочется, чтобы мы брали с них пример", - заключила спортсменка. 

Ласицкене в августе завоевала золотую медаль на мировом первенстве в Лондоне, став двукратной чемпионкой мира. В минувшем сезоне она победила во всех турнирах, в которых принимала участие, в том числе в финале "Бриллиантовой лиги" в Брюсселе.

11 января Ласицкене выступит на Мемориале Лукашевича-Середкина в Челябинске, 21-го - на турнире в Москве.

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