Сборная России по футболу проведет товарищеский матч с командой Турции в начале июня

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Сборная России по футболу сыграет товарищеский матч с командой Турции в начале июня в Москве. Об этом журналистам сообщил вице-премьер РФ Виталий Мутко.

В понедельник в Москве состоялся исполком РФС. Мутко приостановил деятельность на посту президента РФС на срок до шести месяцев. Временно исполняющим обязанности главы организации стал Александр Алаев.

"Мы утвердили полностью план подготовки перед чемпионатом мира, он такой же, как перед Кубком конфедераций. Две игры будут - с Бразилией и Францией. Также 30 мая в Инсбруке сыграем против Австрии. Затем вернемся в Москву и сыграем, возможно, на динамовском стадионе - проведем его открытие. Если он не будет готов, то в Москве есть другие арены", - сказал Мутко.

"Мы подписали все контракты и я готов сказать, что это будет сборная Турции. Признательны ей за то, что она с нами играла. Во-первых, у нас есть обязательства по ответной игре, также эта сборная близка по стилю к командам, которые попали к нам в группу на чемпионате мира", - добавил он.

Сборная России провела товарищеский матч с командой Турции в августе 2016 года. Встреча завершилась со счетом 0:0.