Алаев: приостановление деятельности Мутко во главе РФС не приведет к оттоку спонсоров

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Приостановление деятельности Виталия Мутко на посту президента Российского футбольного союза (РФС) вряд ли приведет к оттоку спонсоров организации. Такое мнение в разговоре с журналистами высказал временно исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев.

В понедельник Мутко объявил на заседании исполкома РФС о приостановлении деятельности на посту президента организации, исполняющим обязанности назначен Алаев. На исполкоме было объявлено, что РФС полностью погасил долги организации.

"Бюджет РФС стабилен, сбалансирован, по нему ничего не угрожает. Надеемся, что до чемпионата мира продлим отношения со всеми партнерами. Не думаю, что произойдет отток спонсоров из-за сегодняшних решений Мутко", - сказал Алаев.

Врио главы РФС считает, что Мутко должен возобновить деятельность на посту главы РФС как можно быстрей.

"Ровно два года назад мы не говорили о футболе, а говорили о том, что надо спасать организацию, и, по сути, это сделал Виталий Леонтьевич. Сегодня все мы должны сосредоточиться, у нас есть полный контакт с клубами и федерациями, это футбольная семья. Надеюсь, что приостановка будет минимальной, потому что Виталий Леонтьевич лучше всех разбирается в футболе, нам его будет не хватать. Мы должны сделать все, чтобы все наши команды выступили хорошо, и я сделаю все возможное", - сказал Алаев.