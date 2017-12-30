Сборная Канады вышла в финал Кубка Шпенглера по хоккею

ТАСС, 30 декабря. Сборная Канады одержала победу над чешским "Маунтфилдом" со счетом 5:2 в полуфинальном матче Кубка Шпенглера по хоккею, который проходит в швейцарском Давосе.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Дэвид Макинтайр (5-я минута), Джей Макклемент (16), Коди Голаубеф (24), Зак Бойчук (56) и Максим Норе (60). У проигравших отличились Лукаш Цингел (16) и Михал Драгун (35).

В решающем матче канадцы сыграют с победителем встречи между сборной Швейцарии и "Давосом".

Кубок Шпенглера завершится 31 декабря.