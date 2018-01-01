Молодежная сборная России сыграет с американцами в 1/4 финала чемпионата мира по хоккею

ТАСС, 1 января. Сборная России встретится с командой США в четвертьфинале молодежного чемпионата мира по хоккею. Соперник российской команды определился по итогам заключительного матча группового этапа турнира в Баффало.

В понедельник команда Валерия Брагина проиграла по буллитам сборной Швеции (3:4) и заняла третье место в группе B. Американцы расположились на второй позиции в квинтете А. Матч США - Россия пройдет в ночь на среду.

В других четвертьфиналах встретятся команды Канады и Швейцарии, Финляндии и Чехии, Швеции и Словакии.

Финал турнира состоится 6 января, начало в 04:00 мск.