Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.12:
$ 57.6
€ 68.87
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Молодежная сборная России сыграет с американцами в 1/4 финала чемпионата мира по хоккею

Спорт
1 января, 7:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, января. /ТАСС

В понедельник завершился заключительный тур группового этапа турнира

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 1 января. Сборная России встретится с командой США в четвертьфинале молодежного чемпионата мира по хоккею. Соперник российской команды определился по итогам заключительного матча группового этапа турнира в Баффало.

В понедельник команда Валерия Брагина проиграла по буллитам сборной Швеции (3:4) и заняла третье место в группе B. Американцы расположились на второй позиции в квинтете А. Матч США - Россия пройдет в ночь на среду.

В других четвертьфиналах встретятся команды Канады и Швейцарии, Финляндии и Чехии, Швеции и Словакии.

Финал турнира состоится 6 января, начало в 04:00 мск.

Смотрите также

Сборная России по буллитам проиграла шведам на молодежном ЧМ по хоккею

Сборная США победила финнов в матче молодежного ЧМ по хоккею

Зимин: российские хоккеисты могут выиграть молодежный ЧМ, если проявят лучшие качества

Кожевников: матч со шведами покажет возможности состава молодежной сборной РФ по хоккею

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Первые 500 россиян прошли новую процедуру биометрического контроля на украинской границе
2
Пентагон пытается сгладить слова командующего морпехами США о надвигающейся войне в Европе
3
Собственникам земельных наделов в 2018 году необходимо провести межевание
4
Численность Вооруженных сил РФ уменьшилась почти на 300 человек
5
Путин мечтает услышать в новостях о достижении максимальных результатов в развитии РФ
6
Четыре человека погибли в Лондоне в результате полученных ножевых ранений
7
Источник: сдача ВМФ первой подлодки типа "Борей-Б" запланирована на 2026 год
Темы дня
Новости партнеров
Реклама