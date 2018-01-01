Полодян: российским хоккеистам без разницы, с кем играть в четвертьфинале молодежного ЧМ

ТАСС, 1 января. Игрокам молодежной сборной России по хоккею без разницы, против кого играть в четвертьфинале чемпионата мира. Об этом заявил нападающий российской команды Алексей Полодян, чьи слова приводит пресс-служба Федерации хоккея России.

В ночь на понедельник сборная России в заключительном матче группового этапа чемпионата мира уступила команде Швеции (3:4 после буллитов) и заняла третье место в группе. В четвертьфинале россияне встретятся с командой США.

"Расстроены, потому что проиграли, но на самом деле нам без разницы, с кем играть в четвертьфинале. Мы сюда приехали за победой", - сказал Полодян.

Молодежный чемпионат мира, который проходит в Баффало, завершится 5 января.