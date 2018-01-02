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Российский хоккеист "Тампы" Кучеров стал третьей звездой декабря в НХЛ

Спорт
2 января, 22:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, января. /ТАСС

Форвард набрал 20 (8+12) очков в 13 матчах месяца

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Никита Кучеров

Никита Кучеров

© AP Photo/Chris O'Meara

ТАСС, 2 января. Российский нападающий клуба "Тампа-Бэй" Никита Кучеров признан третьей звездой декабря в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс- служба лиги.

В декабре 24-летний форвард в 13 матчах набрал 20 очков (8 шайб + 12 результативных передач). В текущем сезоне на его счету 56 (25+31) очков в 38 матчах, россиянин возглавляет список лучших бомбардиров лиги.

Первой звездой декабря признан вратарь "Бостона" Туукка Раск. В прошлом месяце он в 11 матчах он одержал 9 побед, пропуская в среднем 1,22 шайбы за игру. Второй звездой стал нападающий "Нью-Йорк Айлендерс" Джош Бэйли, который в 15 матчах декабря набрал 22 очка (7+15), что является лучшим показателем в НХЛ.

Лучшим новичком месяца был признан форвард "Ванкувера" Брок Бозер. На его счету 13 (8+5) очков в 13 играх.

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