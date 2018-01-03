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Эксперт: систему подготовки сборной РФ к молодежному ЧМ по хоккею нужно пересмотреть

Спорт
3 января, 20:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, января. /ТАСС

По словам олимпийского чемпиона Александра Пашкова, нынешняя система не приносит стабильного результата

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ТАСС, 3 января. Система подготовки российских хоккеистов к молодежному чемпионату мира по хоккею должна быть пересмотрена. Такое мнение высказал олимпийский чемпион Александр Пашков, чьи слова приводит "Газета.Ru".

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В ночь на среду в четвертьфинале турнира российские хоккеисты уступили команде США со счетом 2:4. В полуфинале американцы встретятся со шведами.

"Главной причиной поражения, думаю, следует считать выбор системы подготовки - он не приносит стабильного результата, - сказал Пашков. - Мне кажется, в этом плане нужно кое-что пересмотреть. В первую очередь, это касается увеличения тренировочной работы, которая может улучшить качество игры на этом крайне важном соревновании, молодежный чемпионат мира, ведь, по факту является вторым по значению турниром в хоккее".

Молодежный чемпионат мира, который проходит в Баффало, завершится 5 января.

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