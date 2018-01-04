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ЦСКА сыграет с "Барселоной" в матче баскетбольной Евролиги

Спорт
4 января, 0:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, января. /ТАСС

Армейцы завершили первую половину регулярного сезона единоличными лидерами, тогда как каталонцы расположились лишь на 13-м месте

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Игрок БК ЦСКА Кори Хиггинс

Игрок БК ЦСКА Кори Хиггинс

© Антон Новодережкин/ТАСС

ТАСС, 4 января. Российский баскетбольный ЦСКА сыграет в четверг в гостях с испанской "Барселоной" в стартовом матче второго круга Евролиги. Армейцы завершили первую половину регулярного сезона единоличными лидерами, тогда как испанский клуб расположился лишь на 13-м месте.

В баскетбольной Евролиге не запланирован новогодний перерыв, так что предыдущие матчи команды провели в конце прошлой недели. ЦСКА 29 декабря также сыграл в Испании, с большим трудом победив "Басконию" из Витории - 90:81, совершив решающий спурт в четвертой четверти (20:9). Этот успех позволил армейцам завершить первый круг на первом месте, учитывая, что главный конкурент греческий "Олимпиакос" проиграл в гостях литовскому "Жальгирису".

"Барселона" в конце минувшего года одержала важную победу в гостях над подмосковными "Химками" (79:65), сохранив надежду на перелом непростой турнирной ситуации в новом году. Первый круг "Барселона" завершила на 13-м месте, в 15 матчах одержав лишь пять побед, однако шансы на выход в четвертьфинал у одного из самых популярных испанских клубов еще сохраняются.

Год назад "Барселона" осталась лишь на 11-м месте в Евролиге, а в чемпионате Испании впервые за 12 лет не сумела пробиться в полуфинал. Эти неудачи во многом связаны с работой греческого специалиста Георгиса Барцокаса, который после ухода из "Барселоны" возглавил "Химки".

Сито Алонсо ситуацию пока не выправил

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Барцокаса же в "Барселоне" сменил 42-летний Сито Алонсо, в прошлом сезоне работавший в "Басконии". Летом команда потеряла, помимо тренерского штаба, почти весь состав, и пока Алонсо не удается вернуть "Барселоне" былую славу, хотя победа в Мытищах над "Химками" и прервала пятиматчевую серию поражений.

В Барселоне в первую очередь опасаются испанского защитника ЦСКА Серхио Родригеса, который против "Басконии" провел едва ли не лучший свой матч за армейцев, сумев переломить неудачно складывавшийся ход игры. 31-летний Родригес семь лет выступал за главного соперника "Барселоны" в чемпионате Испании - мадридский "Реал", имея большой опыт побед над каталонским клубом. В составе "Реала" Родригес трижды выиграл национальное первенство, а также Евролигу в 2015 году.

Месяц назад команды уже встречались в Москве, в первый день декабря ЦСКА победил "Барселону" со счетом 92:78.

Предстоящий матч пройдет в "Палау Блауграна" в Барселоне, начало - 23:00 мск. 5 января свою встречу 16-го тура проведут и "Химки" - в гостях против "Бамберга" из Германии.

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