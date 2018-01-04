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Мутко: Сорокин получит полную поддержку от государства на посту главы оргкомитета ЧМ-2018

Спорт
4 января, 17:55 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Вероника Советова

В четверг стало известно, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об исключении Мутко из состава наблюдательного совета оргкомитета

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Вице-премьер РФ Виталий Мутко

Вице-премьер РФ Виталий Мутко

© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 4 января. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Алексей Сорокин получит всю необходимую поддержку на посту председателя оргкомитета чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России. Об этом ТАСС заявил вице- премьер Виталий Мутко.

27 декабря Мутко сообщил, что покинул пост председателя оргкомитета "Россия-2018" и его сменит Сорокин. В четверг стало известно, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об исключении Мутко из состава наблюдательного совета оргкомитета.

"Сорокин получит всю необходимую поддержку от государства на посту главы оргкомитета. Проект в большой степени готовности, сделано много. А задачи, которые мы еще решили в уходящем году, будут реализованы в ближайшем будущем", - заявил Мутко.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля.

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