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Сборная России по хоккею сыграет с белорусами 30 января, со "Спартаком" - 4 февраля

Спорт
5 января, 14:24 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

Матч с белорусами в Новогорске 1 февраля также проведет олимпийская сборная России

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Хоккеисты сборной России

Хоккеисты сборной России

© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 5 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Товарищеские матчи сборной России по хоккею с командой Белоруссии и московским "Спартаком" в рамках подготовки к Олимпийским играм в южнокорейском Пхёнчхане пройдут 30 января и 4 февраля соответственно. Об этом ТАСС сообщил первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг.

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Ранее главный тренер сборной России Олег Знарок сообщил, что его подопечные перед Олимпиадой сыграют три матча: с белорусами, "Спартаком" и одну игру в Южной Корее.

"30 января сборная России сыграет с белорусами в "ВТБ Ледовом дворце", 4 февраля - там же со "Спартаком", - сказал Ротенберг. - 5 февраля команда вылетает в Южную Корею, где в Аняне сыграет с хозяевами. В Олимпийскую деревню она заедет 11 февраля".

Матч с белорусами в Новогорске 1 февраля также проведет олимпийская сборная России (ближайший резерв главной команды).

Мужской олимпийский хоккейный турнир пройдет с 14 по 25 февраля. Российские спортсмены в личных и командных соревнованиях по решению исполкома Международного олимпийского комитета выступят под олимпийским флагом.

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