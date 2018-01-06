IIHF подтвердила информацию о форме российских хоккеистов на ОИ-2018

МОСКВА, 6 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Международная федерация хоккея (IIHF) подтвердила, что российские игроки на Олимпиаде в южнокорейском Пхёнчхане будут выступать в форме без эмблемы хоккеиста и с названием Olympic Athlete from Russia. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе IIHF.

Ранее источник, знакомый с процессом согласования экипировки российских спортсменов, сообщил ТАСС, что Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил вариант формы. В первоначальном варианте на ней вместо российского герба присутствовал логотип хоккеиста. Как сообщил ТАСС источник, для Федерации хоккея России (ФХР) было важным сохранить полное название страны на игровой форме.

В настоящий момент ФХР ждет окончательного утверждения формы со стороны фирмы-изготовителя. Российские хоккеисты на Играх будут использовать два комплекта формы - красную и белую.

МОК отстранил сборную России от выступления на Играх 2018 года из-за нарушения антидопинговых правил. При этом чистые спортсмены получат допуск к Олимпиаде, список этих атлетов позднее будет сформирован МОК. Они будут выступать под олимпийским флагом, на их форме не должно быть российской символики.

Олимпиада 2018 года пройдет в Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.