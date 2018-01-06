Канадцы спустя три года выиграли молодежный чемпионат мира по хоккею

ТАСС, 6 января. Молодежная сборная Канады по хоккею выиграла чемпионат мира в американском Баффало (штат Нью-Йорк). Для канадцев этот титул стал 17-м в истории и первым за последние три года.

В финальном матче канадцы обыграли сборную Швеции (3:1), забросив победную шайбу за 1 минуту 40 секунд до конца третьего периода.

После победы на ЧМ-2015 канадцы заняли шестое место на турнире 2016 года, а в 2017-м проиграли в финале американцам. Не лучшими для сборной Канады были и воспоминания от молодежного первенства в Баффало семилетней давности, когда канадцы, доминировавшие два периода в финале с россиянами, проиграли третью 20-минутку со счетом 0:5, а вместе с ней и весь матч (3:5).

Congratulations to @HockeyCanada on winning the gold medal at the 2018 World Junior Hockey Championship! #WJHC2018 pic.twitter.com/LoLpeEgElN — NHL (@NHL) 6 января 2018 г.

Канадцев нельзя было назвать фаворитами и в нынешнем финале. Шведы перед стартом турнира также считались претендентами на чемпионство и в первых двух периодах финальной встречи ничуть не уступали сопернику, заставив основательно потрудиться одного из семи канадских финалистов прошлогоднего мирового первенства - голкипера Картера Харта. Однако в концовке матча шведов подвела дисциплина - два удаления в последние 10 минут отняли у них немало сил, чем не преминули воспользоваться канадцы. Победную шайбу за 1 минуту 40 секунд до сирены об окончании третьего периода забросил Тайлер Стинберген, а поставил точку в матче Алекс Форментон, отправивший шайбу в пустые ворота.

Шведы за последние пять лет третий раз играли в финале (2013, 2014, 2018), но ни разу не смогли победить. Всего на их счету два титула чемпионов мира (1981, 2012). Канадцы же стали лучшими в 17-й раз и вышли в лидеры по количеству титулов в истории (с учетом неофициальных чемпионатов мира, проводимых в 1974-76 гг.), опередив сборную СССР/СНГ/России (16). Бронзовые медали мирового первенства 2018 года достались американцам, которые в матче за третье место разгромили чехов со счетом 9:3.

Символическая сборная без россиян

Лучшим вратарем турнира был признан швед Филип Густавссон, защитником - его партнер по команде Расмус Далин, нападающим - американец Кейси Миттельштадт. Символическую сборную турнира составили: вратарь - Густавссон (Швеция), защитники - Далин (Швеция), Кэйл Макара (Канада), нападающие - Миттельштадт, Киффер Беллоуз (оба - США) и Филип Задина (Чехия).

Самым ценным игроком соревнований стал Миттельштадт. Нападающий сборной США стал и лучшим бомбардиром турнира с 11 очками (4 шайбы + 7 результативных передач), опередив по дополнительным показателям чеха Мартина Нечаса.

Впервые за долгое время в число лучших по итогам турнира не попал ни один российский хоккеист. Сборная России уступила американцам в четвертьфинале, оставшись без медалей впервые с 2010 года. Одной из главных проблем подопечных Валерия Брагина была реализация большинства - одна шайба из 20 попыток, что является худшим показателем на турнире.

В составе сборной России не было ни одного игрока из Молодежной хоккейной лиги. "Валерий Брагин оттуда игроков принципиально не берет, поскольку считает, что они ниже уровнем", - сказал ТАСС бронзовый призер Олимпийских игр и чемпион мира Андрей Николишин.

Специалист отметил, что хоккей на завершившемся турнире получился довольно быстрым. "Было заметно, как команды быстро переходят из обороны в атаку, делая это всей пятеркой. Мы же играем все еще классически: трое в атаке, двое в обороне. На турнире хоккей получился быстрым, техничным, более комбинационным, чем в России, к сожалению", - сказал он.

Худшая посещаемость с 2005 года

Турнир в Баффало в общей сложности посетили 211 210 зрителей (7040 в среднем за матч). Общая посещаемость уступила показателям чемпионата мира - 2016 в Хельсинки (215 226), однако стала худшей с 2005 года для турниров, проходящих в Северной Америке. Ожидается, что посещаемость следующего чемпионата мира будет выше, поскольку турнир в 2019 году пройдет в Канаде, где интерес к молодежному мировому первенству всегда большой.

Турнир пройдет с 26 декабря 2018 года по 5 января 2019-го в Ванкувере и Виктории. Международная федерация хоккея уже назвала состав групп предварительного турнира. Россияне сыграют в Ванкувере в группе А вместе с командами Канады, Чехии, Швейцарии и Дании. В Виктории в группе В сыграют сборные Швеции, США, Финляндии, Словакии и Казахстана.