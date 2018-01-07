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СМИ: футболист "Зенита" Кришито хочет вернуться в "Дженоа"

Спорт
7 января, 11:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, января. /ТАСС

31-летний защитник был замечен на игре 20-го тура чемпионата Италии между "Дженоа" и "Сассуоло"

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Доменико Кришито

Доменико Кришито

© Анна Мейер/ФК "Зенит"/ТАСС

ТАСС, 7 января. Защитник российского футбольного клуба "Зенит" Доменико Кришито хочет вернуться в итальянскую "Дженоа", за которую он ранее выступал. Об этом сообщает портал Calciomercato.

31-летний защитник был замечен на игре 20-го тура чемпионата Италии между "Дженоа" и "Сассуоло" (1:0), которая прошла 6 января.

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"Дженоа" также желает подписать контракт с игроком, но высокая заработная плата Кришито может стать проблемой для осуществления сделки. "Зенит" не намерен расставаться с Кришито до завершения срока его контракта. Соглашение между игроком и петербургской командой истечет 30 июня 2018 года.

На Кришито претендуют еще два итальянских клуба - "Наполи" и "Интер". "Наполи" видит в футболисте замену травмированному алжирскому защитнику Фаузи Гуляму, а в "Интере" в услугах Кришито заинтересован лично главный тренер команды Лучано Спаллетти, который работал с ним в "Зените".

В нынешнем сезоне Кришито провел за "Зенит" 28 матчей, забил четыре гола и отдал три голевые передачи. Футболист перешел в российский клуб в 2011 году из "Дженоа", за которую выступал с 2008 года и в 2006-2007 и 2003-2004 годах. Также он выступал за "Ювентус" (2004-2006, 2007-2008). В активе игрока также 22 матча за сборную Италии.

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