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Суперсерия помогла Сухачеву устранить ошибки в игре перед молодежным ЧМ по хоккею

Спорт
8 января, 10:33 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов
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МОСКВА, 8 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Суперсерия между сборными канадских юниорских лиг и командой России принесла огромную пользу перед молодежным чемпионатом мира. Такое мнение ТАСС высказал вратарь сборной России Владислав Сухачев.

Сухачев участвовал в Суперсерии в ноябре против сборных юниорских лиг Квебека, Онтарио и Западной лиги, сыграв два матча. На чемпионате мира, который проходил с конца декабря по начало января в американском Баффало, голкипер челябинского "Челмета" провел все пять игр турнира. В суперсерии российская "молодежка" проиграла канадцам в дополнительной серии послематчевых бросокв. На чемпионате мира подопечные Валерия Брагина уступили американцам в четвертьфинале.

"В суперсерии, в целом, я выступил провально, но этот турнир всегда показывает ошибки, над которыми стоит работать, и в плане полезности он оказался колоссальным, - сказал Сухачев. - Были моменты, которые я доработал уже перед чемпионатом, и тренер вратарей мне очень помогал. В плане подготовки перед чемпионатом мира мы проделали большой объем работы".

На мировом первенстве Сухачев находился в заявке сборной России вместе с Алексеем Мельничуком и Михаилом Бердиным. "У нас было три равных вратаря, и в таких ситуациях нужно было просто делать свою работу. Мы поддерживали друг друга - кого бы не поставили, нужно помогать всем, чем можем. С остальными я общался хорошо: у нас вообще вратари очень дружные товарищи, и с ними мне было приятно", - подчеркнул он.

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