Шарапова поднялась с 59-го на 47-е место в рейтинге WTA

ТАСС, 8 января. Россиянка Мария Шарапова поднялась с 59-й на 47-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновленная версия рейтинга опубликована на сайте организации.

6 января завершился турнир в WTA в китайском Шэньчжэне (призовой фонд - $627 тыс.). Победительницей стала румынка Симона Халеп, победившая в финале Катерину Синякову из Чехии. Шарапова дошла до стадии полуфинала, где проиграла Синяковой.

В первой десятке рейтинга датчанка Каролин Возняцки потеснила испанку Гарбинье Мугурусу со второй строчки. Украинка Элина Свитолина поднялась с шестого места на четвертое, Каролина Плишкова из Чехии опустилась с четвертой позиции на шестую.

Рейтинг WTA от 8 января:

1 (1). Симона Халеп (Румыния) - 6425 очков

2 (3). Каролин Возняцки (Дания) - 6095

3 (2). Гарбинье Мугуруса (Испания) - 6005

4 (6). Элина Свитолина (Украина) - 5785

5 (5). Винус Уильямс (США) - 5567

6 (4). Каролина Плишкова (Чехия) - 5445

7 (7). Елена Остапенко (Латвия) - 4901

8 (8). Каролин Гарсия (Франция) - 4385

9 (9). Йоханна Конта (Великобритания) - 3600

10 (10). Коко Вандевеге (США) - 3258...

14 (12). Светлана Кузнецова (Россия) - 2757...

16 (15). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 2485

17 (18). Елена Веснина (Россия) - 2220...

24 (24). Дарья Касаткина (Россия) - 1950...

33 (33). Екатерина Макарова (Россия) - 1580...

47 (59). Мария Шарапова (Россия) - 1116...

53 (88). Александра Саснович (Белоруссия) - 1052...

95 (96). Екатерина Александрова (Россия) - 809.