Шарапова поднялась с 59-го на 47-е место в рейтинге WTA

ТАСС, 8 января. Россиянка Мария Шарапова поднялась с 59-й на 47-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновленная версия рейтинга опубликована на сайте организации.
6 января завершился турнир в WTA в китайском Шэньчжэне (призовой фонд - $627 тыс.). Победительницей стала румынка Симона Халеп, победившая в финале Катерину Синякову из Чехии. Шарапова дошла до стадии полуфинала, где проиграла Синяковой.
В первой десятке рейтинга датчанка Каролин Возняцки потеснила испанку Гарбинье Мугурусу со второй строчки. Украинка Элина Свитолина поднялась с шестого места на четвертое, Каролина Плишкова из Чехии опустилась с четвертой позиции на шестую.
Рейтинг WTA от 8 января:
1 (1). Симона Халеп (Румыния) - 6425 очков
2 (3). Каролин Возняцки (Дания) - 6095
3 (2). Гарбинье Мугуруса (Испания) - 6005
4 (6). Элина Свитолина (Украина) - 5785
5 (5). Винус Уильямс (США) - 5567
6 (4). Каролина Плишкова (Чехия) - 5445
7 (7). Елена Остапенко (Латвия) - 4901
8 (8). Каролин Гарсия (Франция) - 4385
9 (9). Йоханна Конта (Великобритания) - 3600
10 (10). Коко Вандевеге (США) - 3258...
14 (12). Светлана Кузнецова (Россия) - 2757...
16 (15). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 2485
17 (18). Елена Веснина (Россия) - 2220...
24 (24). Дарья Касаткина (Россия) - 1950...
33 (33). Екатерина Макарова (Россия) - 1580...
47 (59). Мария Шарапова (Россия) - 1116...
53 (88). Александра Саснович (Белоруссия) - 1052...
95 (96). Екатерина Александрова (Россия) - 809.