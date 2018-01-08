Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.12:
$ 57.6
€ 68.87
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Шарапова поднялась с 59-го на 47-е место в рейтинге WTA

Спорт
8 января, 11:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, января. /ТАСС

На прошлой неделе Шарапова дошла до полуфинала турнира в китайском Шэньчжэне

Поделиться
Материал из 1 страницы
Мария Шарапова

Мария Шарапова

© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 8 января. Россиянка Мария Шарапова поднялась с 59-й на 47-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновленная версия рейтинга опубликована на сайте организации.

Смотрите также

Эксперт: Шарапова рискует не вернуться на прежний уровень

Шарапова не смогла выйти в финал турнира WTA в Шэньчжэне

Шарапова считает великолепным матч с Риске на турнире WTA в Шэньчжэне

6 января завершился турнир в WTA в китайском Шэньчжэне (призовой фонд - $627 тыс.). Победительницей стала румынка Симона Халеп, победившая в финале Катерину Синякову из Чехии. Шарапова дошла до стадии полуфинала, где проиграла Синяковой.

В первой десятке рейтинга датчанка Каролин Возняцки потеснила испанку Гарбинье Мугурусу со второй строчки. Украинка Элина Свитолина поднялась с шестого места на четвертое, Каролина Плишкова из Чехии опустилась с четвертой позиции на шестую.

Рейтинг WTA от 8 января:

1 (1). Симона Халеп (Румыния) - 6425 очков

2 (3). Каролин Возняцки (Дания) - 6095

3 (2). Гарбинье Мугуруса (Испания) - 6005

4 (6). Элина Свитолина (Украина) - 5785

5 (5). Винус Уильямс (США) - 5567

6 (4). Каролина Плишкова (Чехия) - 5445

7 (7). Елена Остапенко (Латвия) - 4901

8 (8). Каролин Гарсия (Франция) - 4385

9 (9). Йоханна Конта (Великобритания) - 3600

10 (10). Коко Вандевеге (США) - 3258...

14 (12). Светлана Кузнецова (Россия) - 2757...

16 (15). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 2485

17 (18). Елена Веснина (Россия) - 2220...

24 (24). Дарья Касаткина (Россия) - 1950...

33 (33). Екатерина Макарова (Россия) - 1580...

47 (59). Мария Шарапова (Россия) - 1116...

53 (88). Александра Саснович (Белоруссия) - 1052...

95 (96). Екатерина Александрова (Россия) - 809.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Шарапова, Мария Юрьевна
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Аэрофлот" снял с рейса жену Аршавина из-за "деструктивного поведения"
2
Источник: ЕС не требует в ВТО денежных компенсаций от РФ за запрет поставок свинины
3
Актера Александра Балуева сняли с рейса Калининград - Москва
4
ЦБ РФ опубликовал новации в банковской системе 2018 года
5
Как повлияла на районы Ростовской области ж/д ветка в обход Украины
6
Дебош на борту самолета в Сочи обошелся москвичке в 300 тыс. рублей
7
Задержан вице-спикер парламента Нижегородской области
Темы дня
Новости партнеров
Реклама