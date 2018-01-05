Шарапова не смогла выйти в финал турнира WTA в Шэньчжэне

ТАСС, 5 января. Россиянка Мария Шарапова проиграла Катерине Синяковой из Чехии в полуфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходит в китайском Шэньчжэне (призовой фонд - $627 тысяч).

Матч завершился со счетом 6:2, 3:6, 6:3 в пользу Синяковой. Соперницей чешки в финале станет первая ракетка мира румынка Симона Халеп, которая в своем полуфинале победила соотечественницу Ирину Бегу - 6:1, 6:4.

Финальная встреча турнира в Шэньчжэне пройдет 6 января в 06:00 мск.

Шарапова вернулась в теннис 26 апреля 2017 года после 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония. За свою карьеру россиянка выиграла 36 турниров WTA в одиночном разряде, в том числе пять - серии Большого шлема и Итоговый турнир года 2004 года. 30-летняя Шарапова также является серебряным призером Олимпийских игр 2012 года в Лондоне и победителем Кубка Федерации в составе сборной России.