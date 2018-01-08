Сорокин, Медведев и Ткачев стали лучшими игроками недели КХЛ

ТАСС, 8 января. Игрок московского ЦСКА Илья Сорокин признан лучшим вратарем прошедшей недели чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Список опубликован на официальном сайте КХЛ.

Сорокин на прошедшей неделе одержал три победы в трех матчах, две из них - "на ноль". В данных встречах он отразил 98,41% бросков. Лучшим защитником признан Евгений Медведев из омского "Авангарда", который в трех матчах набрал 5 очков (1 гол + 4 передачи) при показателе полезности "+5".

Лучшим нападающим стал игрок казанского "Ак Барса" Владимир Ткачев, набравший в двух матчах 7 очков (5+2) при показателе полезности +"4". Лучшим новичком стал нападающий рижского "Динамо" Френкс Разгалс, который забросил одну шайбу в двух матчах, в среднем он проводил на льду 11 минут 59 секунд и нанес пять бросков по воротам.