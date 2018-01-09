"Слован" победил "Металлург" в матче КХЛ

ТАСС, 9 января. Братиславский "Слован" со счетом 4:3 одержал победу над магнитогорским "Металлургом" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Юрай Микуш (9-я минута), Ник Эберт (27), Марек Слобода (29) и Зак Бойчак (38). У гостей отличились Войтек Вольский (28), Никита Бобряшов (51) и Мэтт Эллисон (55).

"Слован" занимает 12-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 50 очков. "Металлург" располагается на пятом месте в Восточной конференции, в активе команды 81 очко.

В следующем матче "Слован" дома сыграет с "Трактором" 11 января, "Металлург" 16 января на выезде встретится с "Авангардом".