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"Слован" победил "Металлург" в матче КХЛ

Спорт
9 января, 23:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, января. /ТАСС

Встреча в Братиславе завершилась со счетом 4:3

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ТАСС, 9 января. Братиславский "Слован" со счетом 4:3 одержал победу над магнитогорским "Металлургом" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Юрай Микуш (9-я минута), Ник Эберт (27), Марек Слобода (29) и Зак Бойчак (38). У гостей отличились Войтек Вольский (28), Никита Бобряшов (51) и Мэтт Эллисон (55).

"Слован" занимает 12-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 50 очков. "Металлург" располагается на пятом месте в Восточной конференции, в активе команды 81 очко.

В следующем матче "Слован" дома сыграет с "Трактором" 11 января, "Металлург" 16 января на выезде встретится с "Авангардом".

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