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Фархутдинова: хоккеистки молодежной сборной РФ немного паниковали в матче ЧМ с финками

Спорт
10 января, 23:21 UTC+3 ДМИТРОВ область/ 10, января. /ТАСС

В среду женская сборная России победила команду Финляндии в четвертьфинале молодежного чемпионата мира

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ДМИТРОВ /Московская область/, 10 января. /ТАСС/. Игроки женской молодежной сборной России по хоккею немного паниковали в матче чемпионата мира (игроки не старше 18 лет) с командой Финляндии. Об этом журналистам рассказала голкипер российской команды Диана Фархутдинова.

В среду сборная России со счетом 2:0 обыграла команду Финляндии в четвертьфинале мирового первенства, которое проходит в подмосковном Дмитрове. В полуфинале российская команда встретится со сборной Швеции, которой подопечные Евгения Бобарико уступили накануне в матче группового этапа (0:2).

"Тяжело было играть после вчерашнего поражения от шведок. Немного паниковали, но команда собралась, сумела показать свой хоккей и победить. Паника была также связана с тем, что у нас не было права на ошибку. После первого периода мы поговорили в раздевалке и все получилось", - сказала Фархутдинова.

"Возможно, печальный опыт игры со Швецией поможет нам в полуфинале против них. Будем стараться сделать все, чтобы выйти в финал", - заключила хоккеистка.

Полуфинал Россия - Швеция состоится 12 января в 19:30 мск.

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