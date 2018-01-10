Александрова: поддержка болельщиков играет важную роль в игре российских хоккеисток на ЧМ

ДМИТРОВ /Московская область/, 10 января. /ТАСС/. Поддержка болельщиков играет важную роль в игре российских хоккеисток на молодежном чемпионате мира (до 18 лет), который проходит в подмосковном Дмитрове. Такое мнение журналистам высказала форвард российской команды Мария Александрова.

В среду сборная России со счетом 2:0 обыграла команду Финляндии в четвертьфинале турнира. Одну из шайб на свой счет записала Александрова.

"Мы играли немного эмоционально, но по заданию тренера старались действовать строго от обороны. Сегодня нам повезло немного больше, чем команде Финляндии", - сказала Александрова.

Трибуны на матче Россия - Финляндия были практически заполнены - на встрече присутствовало 2418 зрителей. "Спасибо болельщикам, что приходят и поддерживают. Нас это очень бодрит и играет очень большую роль в нашем успехе", - рассказала форвард сборной России.

В полуфинале 12 января российская команда встретится со сборной Швеции.