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Чеканов: хоккеисткам сборной РФ не хватило взаимопонимания в полуфинале молодежного ЧМ

Спорт
13 января, 2:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, января. /ТАСС

Советник президента ФХР считает, что российским спортсменкам было тяжело выступать перед родной публикой в эмоциональном плане

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МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Женской сборной России по хоккею не хватило взаимопонимания в полуфинале молодежного чемпионата мира против команды Швеции. Такое мнение ТАСС высказал советник президента Федерации хоккея России (ФХР) по вопросам женского хоккея Михаил Чеканов.

В пятницу сборная России со счетом 1:2 уступила команде Швеции в полуфинале мирового первенства, которое проходит в подмосковном Дмитрове. В матче за третье место российская команда встретится со сборной Канады, которая ранее в полуфинале уступила американкам (3:4 Б).

"На мой взгляд, у россиянок не получилась реализация численного большинства, - сказал Чеканов. - Они собраны из разных клубов, возможно, из-за этого им не хватило игрового мышления, взаимопонимания. Вторая причина поражения - это неумение завершать атаку взятием ворот. Девочки еще очень молодые, у них все впереди".

"Не стоит забывать, что мы играем дома, и эмоциональный фон у хоккеисток зашкаливает. Это фактор, который влияет на психологическое состояние команды. Поверьте, они очень хотели выиграть", - сказал собеседник ТАСС.

Встреча Россия - Канада состоится 13 января, начало - 15:30 мск.

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