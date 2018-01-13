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Российские фристайлисты протестируют олимпийскую экипировку в конце января

Спорт
13 января, 12:59 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс

Команды акробатики и могула проведут заключительные сборы в Кемеровской области, команда ски-кросса - в Южно-Сахалинске, команда слоупстайла - в США, команда хафпайпа - в Швейцарии

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МОСКВА, 13 января. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Российские фристайлисты получат новую олимпийскую экипировку на заключительных перед Играми-2018 сборах, которые пройдут в конце января. Об этом ТАСС заявил президент Федерации фристайла России Алексей Курашов.

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МОК утвердил форму российских фристайлистов для выступления на Играх-2018

20 декабря прошлого года Международный олимпийский комитет (МОК) обнародовал список требований к форме "олимпийских атлетов из России" на Играх 2018 года, которая не может содержать герб России, эмблему Олимпийского комитета России (ОКР), а цветовая гамма отдельных элементов формы не должна складываться в российский флаг. Кроме того, в экипировке могут использоваться только одноцветные или двухцветные элементы, а их цветовая гамма должна быть темнее, чем у флага России. МОК утвердил дизайн формы для российских фристайлистов.

"Мы меняем часть одежды, дополнительно закупаем куртки. По отдельным дисциплинам нам необходимо качественно изменить наклейки с российской символикой на символику "олимпийский атлет из России", - сказал Курашов. - Производитель уже отшивает утвержденные МОК комплекты экипировки, и я надеюсь, что к заключительному этапу подготовки мы их получим. Мы нашли компанию, которая поможет нам с наклейками".

"Планирую, что все дисциплины фристайла получат новую экипировку к заключительным этапам подготовки, а это конец января. Команды акробатики и могула проведут заключительные сборы в Кемеровской области, команда ски-кросса - в Южно-Сахалинске, команда слоупстайла - в США, команда хафпайпа - в Швейцарии", - заключил глава федерации.

Форма российских спортсменов может содержать только следующие надписи: Olympic Athlete from Russia ("олимпийский атлет из России") или соответствующую аббревиатуру (OAR); форма остальных членов российской делегации может содержать только надпись OAR. Эмблемы сборной России, ОКР и герба будут заменены на двухцветный логотип OAR, который содержит белый и красный цвета. При этом экипировка, которая будет разработана для россиян на ОИ-2018, должна пройти процедуру одобрения МОК. 5 декабря исполком МОК запретил россиянам выступать на Олимпиаде 2018 года под флагом страны, однако предоставил возможность поехать в Южную Корею чистым спортсменам, которые будут выходить на соревнования под олимпийским флагом.

Олимпиада-2018 состоится с 9 по 25 февраля в южнокорейском Пхёнчхане.

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