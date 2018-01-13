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Курашов: фристайлисты России на КМ показывают высокую конкурентоспособность перед ОИ

Спорт
13 января, 12:31 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс

На прошедшем в американском Дир-Вэлли этапе Кубка мира 19-летний россиянин Максим Буров занял первое место

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Президент Федерации фристайла России Алексей Курашов

Президент Федерации фристайла России Алексей Курашов

© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 13 января. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Результаты российских спортсменов на этапах Кубка мира по лыжной акробатике говорят о том, что отечественные фристайлисты готовы к борьбе за медали Олимпийских игр в Пхёнчхане. Таким мнением с ТАСС поделился президент Федерации фристайла России Алексей Курашов.

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На прошедшем в американском Дир-Вэлли этапе Кубка мира 19-летний россиянин Максим Буров занял первое место, это его первая победа в рамках данного турнира в карьере. В женских соревнованиях 19-летняя россиянка Кристина Спиридонова стала второй.

"Максим молодец, он давно к этому шел, он боролся с действительно сильными соперниками и получил самую высокую оценку, - отметил Курашов. - Кристина также достойно боролась и получила серебряную медаль. В этом сезоне мы видим, что у нас не случайные пьедесталы, а заслуженные результаты, к которым мы постепенно идем и уже на равных боремся в финалах".

"Если все будет складываться хорошо, если не будет травм, то мы, конечно, будем бороться за самые высокие места на Олимпиаде. Конечно, наша сборная по акробатике молодая по сравнению с другими лидерами мирового фристайла, но мы стабильно на всех этапах Кубка мира в финалах бьемся за медали. Это значит, что мы готовы соревноваться", - добавил он.

Следующий этап Кубка мира состоится 19 января в американском Лейк-Плэсиде. Олимпийские игры пройдут в южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.

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